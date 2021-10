Sehen Sie im Video: Ex-Pressesprecherin von Melania Trump plaudert fragwürdigen Spitznamen der ehemaligen First Lady aus.

















Melania Trump war vier Jahre lang die First Lady der Vereinigten Staaten von Amerika. Doch sie hatte keinen leichten Stand. Während der Amtszeit von Ex-Präsident Donald Trump stand sie stets im Schatten ihrer Stieftochter Ivanka. Als Ex-Model, 24 Jahre jünger als ihr Ehemann, wirkte sie wie das schmückende Beiwerk eines rüpelhaften Präsidenten. Und sie wirkte – vor allem anfangs – stets unglücklich und gequält bei ihren seltenen öffentlichen Auftritten. Dieser Gesichtsausdruck prägte ihr Bild in der Öffentlichkeit. So sehr, dass eine „Free Melania"-Bewegung entstand. Und es verwundert nicht, dass die ehemalige First Lady im Weißen Haus einen fragwürdigen Spitznamen unter den Mitarbeitern hatte Den plaudert nun Melania Trumps ehemalige Pressesprecherin aus, die am 05. Oktober 2021 ihre Memoiren veröffentlicht. Laut Stephanie Grisham soll der Secret Service Melania den Spitznamen „Rapunzel" verliehen haben, denn die 51-Jährige verbrachte offenbar sehr viel Zeit in ihren heimischen vier Wänden. Das Märchen der schönen Rapunzel, die im Turm eingesperrt ist, neu erzählt. Doch das bedeutet nicht, dass sie bei den Personenschützern unbeliebt war, im Gegenteil, die sollen sich um den Dienst an Melanias Seite gerissen haben, denn das bedeutete für sie mehr Zeit mit der eigenen Familie zu verbringen.

