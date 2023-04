Prozess in Stuttgart

von Ingrid Eißele Dem inzwischen suspendierten Polizeiinspekteur Andreas R. wird sexuelle Nötigung einer jungen Kollegin vorgeworfen. Heute begann in Stuttgart der Prozess. Seine Anwälte griffen die Nebenklägerin massiv an: Die Kommissarin sei keinesfalls ein hilfloses Opfer.

Der Angeklagte rückt seine Krawatte zurecht, er lächelt seinen Anwältinnen zu, er schaut in die Akten, er sucht bekannte Gesichter im Publikum. Er schweigt. Ansonsten hat er nichts zu tun am ersten Prozesstag im Stuttgarter Landgericht. Selbst die üblichen Angaben zur Person – Geburtstag und Geburtsort, Familienstand, Adresse - die in der Regel Angeklagte selbst machen, übernimmt der Richter für ihn. Er lässt erklären, dass er weder Angaben zur Person noch zur Sache mache.