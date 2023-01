"There are no girls with good personalities" – Diese Philosophie ist derzeit Vorbild vieler junger Männer auf Tiktok und Instagram. Gefeiert wird eine neoliberale Version von Männlichkeit, wie sie Bret Easton Ellis bereits 1991 anhand von Patrick Bateman in "American Psycho" beschrieb: 70-Stunden-Wochen im Büro, harter Grind im Gym und Frauen als reines Mittel zum Zweck. Vier Jahrzehnte später scheint das Bild aktueller denn je. Bateman ist das Aushängeschild einer neuen Internet-Bewegung: den Sigma Males.