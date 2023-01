von Kerstin Herrnkind So bedauerlich jeder Übergriff ist: Die Polizei lässt keine Gelegenheit aus, um mit verletzten Kollegen Politik zu machen. Das ist verständlich, aber schädlich, weil Gesetze verschärft und Bürgerrechte eingeschränkt werden.

Es sind verstörende Bilder aus der Silvesternacht. Raketen zischen, treffen einen Polizisten am Kopf und explodieren. Ein Bus steht ausgebrannt am Straßenrand. 18 Polizeibeamte sind in der Silvesternacht in der Hauptstadt verletzt worden. Einer musste mit Verbrennungen im Krankenhaus behandelt werden. Um es klar zu sagen: Jeder verletzte Polizist ist einer zu viel. Polizisten haben ein Recht auf körperliche Unversehrtheit, wie jeder andere Mensch auch. Die Täter (es sind meistens Männer) müssen bestraft werden. Keine Frage.