Rückkehr ins Land der Eltern: Managerin Benedetta Giugliano mit ihrem inzwischen ehemaligen Freund Luca in Sizilien

von Andrea Ritter und Luisa Brandl Italiens Süden gilt als rettungslos rückständig, vor allem junge Menschen wanderten aus Sizilien ab. Nun nutzt ein Netzwerk junger Leute die Corona-Krise für einen Neuanfang.

Der heiße Wind weht scharf vom Meer herüber, es ist einer dieser Tage, an denen der Strand von Catania menschenleer ist. Wer kann, sucht in einem der verglasten Cafés Schutz vor dem Sand und den Dingen, die aus den überfüllten Müllcontainern über die löchrigen Parkplätze wirbeln. Vincenza Giglione kommt ein wenig zu spät in die Bar "Ernesto". "Die Busse sind eine Katastrophe hier", sagt sie entschuldigend, "daran muss ich mich immer noch gewöhnen."