Macht Social Media unsere Kinder kaputt? Was Eltern, Lehrer und Betroffene selbst dagegen tun können

von Nina Poelchau und Claudia Minner Tatort Handy: Junge Nutzer von Social Media sind Hass, Mobbing und sexuellen Übergriffen ausgesetzt. Was Eltern, Lehrer und die Betroffenen selbst dagegen tun können.

Die letzten Sekunden seines Lebens verbrachte Ian Ezquerra auf Snapchat. Zweimal lud der 16-Jährige Videos von sich hoch, in denen er eine Patrone in einen Revolver steckte, die Trommel drehte und sich die Waffe an die Schläfe hielt. Und abdrückte. Russisches Roulette heißt das grausame Spiel. Zweimal hatte er Glück. Einen dritten Versuch brach er ab. Das vierte Video wurde nie hochgeladen.

Ian, ein Junge aus Florida, starb am 14. August 2019 durch einen Kopfschuss mit der Waffe seines Vaters. Sein Handy lag neben ihm. Für die Polizei war der Fall schnell abgeschlossen: ein Teenager, der Suizid begangen hat.