von Leonie Scheuble Jennifer Mitchell ist knapp 8000 Kilometer weit weg, als sie erfährt, dass ihr Sohn tot ist. Die Suche nach dem 'Warum' lässt sie zu Gott finden, einen Fallschirmsprung machen und zwei der mächtigsten Social-Media-Konzerne überhaupt verklagen.

Ian Ezquerra verbringt die letzten Sekunden seines Lebens auf Snapchat. Dreimal lädt der 16-Jährige Videos von sich hoch, in denen er eine Patrone in einen silbernen Revolver steckt, die Trommel dreht, sich die Waffe an die Schläfe hält und abdrückt. Zweimal geht das Russisch Roulette gut. Im dritten Video merkt er, dass die Kugel in der Schusskammer landet. "Wenn ich jetzt abdrücke, dann bin ich tot", sagt er. Das vierte Video wird nie hochgeladen.

Ian stirbt am 14. August 2019 durch einen einzelnen Kopfschuss mit der Waffe seines Vaters. Sein Handy wird neben ihm gefunden. Für die Polizei liegt die Antwort auf der Hand: Ein Teenager, der Suizid begangen hat. Der Fall ist schnell abgeschlossen.