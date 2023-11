von Lisa Frieda Cossham Sophia Thomalla und Alexander Zverev sind ein Glamourpaar. Die 34-Jährige polarisiert mit ihrem Männerbild. Eine Annäherung. erschienen in stern 48/23

Vielleicht ist ihr sicherstes Gespür das für Aufmerksamkeit. Sophia Thomalla, 34, glaubt zum Beispiel nicht, dass jemand eine Krankheit öffentlich macht, um Spenden zu sammeln. Sondern vor allem, um gesehen zu werden. Sophia Thomalla ist sich auch sicher, dass Shelby Lynn, die dem Rammstein-Frontmann Till Lindemann missbräuchliches Verhalten vorwarf, alles erfunden hat. Umso verärgerter war sie, als sie im vergangenen September Shelby Lynn auf der Gästeliste der CDU entdeckte, ihrer eigenen Partei. Shelby Lynn war von Julia Klöckner und Dorothee Bär eingeladen worden, um über Gewalt gegen Frauen zu diskutieren, ausgerechnet. Thomalla schickte eine E-Mail an die Veranstalterinnen und drohte mit ihrem Parteiaustritt. Sie wünschte sich einen Gast, "der tatsächlich und echte Gewalt erleben musste". Als sie keine Antwort erhielt, schrieb sie auf Instagram, dass es Klöckner und Bär nur um schnellen Applaus von links gehe. Sie unterstellte ihnen Realitätsverlust. Arroganz.

Ziemlich provokant, solche Sätze, typisch Thomalla. Es ist nicht das erste Mal, dass sie Sätze raushaut, für die andere gecancelt worden wären. Sophia Thomalla aber wirft niemand raus, vorher geht sie selbst. Sie will als eine Frau wahrgenommen werden, die unverstellt ihre Meinung kundtut. Vor acht Jahren war sie in der Sendung "Hart aber fair" zu Gast, wo sie behauptete, wer für Gleichstellung und gegen Sexismus protestiere, habe noch nie ein Kompliment bekommen. Thomalla will "echte Typen", so sagt sie das immer wieder in Interviews und Talkshows, und mit einigen, die sie wahrscheinlich als solche sieht, war sie auch schon zusammen. Mit Till Lindemann zum Beispiel, den sie öffentlich gegen Shelby Lynns Vorwürfe verteidigte.

Thomalla war die Freundin von Rockmusikern und Sportlern, von Männern mit starker Physis, mit tätowierter Haut und sehr vielen Followern. Jetzt ist sie an der Seite von Tennisstar Alexander Zverev, dem Ex-Freundinnen häusliche Gewalt vorwerfen. Es gilt die Unschuldsvermutung, und dennoch drängt sich die Frage auf, wer diese Frau ist, die offenbar Bad Boys liebt. Die auftritt als deren letzte Verbündete in einer Welt, die das Patriarchat abschaffen will.

Für Sascha muss man kochen wie für ein Kind"

Nun gibt es mehrere Sophia Thomallas, mindestens eine öffentliche und eine private. In dieser Spurensuche soll es um die Figur Thomalla gehen, die im Privatfernsehen Datingshows moderiert, die in Talkshows sitzt und zu den Celebritys zählt, die Deutschland so hat.