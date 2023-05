von Félice Gritti Die Niederlande sind Weltmarktführer bei der Produktion von synthetischen Drogen: Ecstasy, MDMA und Speed. Viele Drogenköche verlagern die Produktion über die Grenze nach Deutschland. Sie haben dafür gute Gründe.

An einem Sonntagmorgen im Frühling brach in Ostwestfalen ein Feuer aus, das zu einigen Fragen führte. Der Rauch drang aus einer Lagerhalle am Rande der kleinen Stadt Preußisch Oldendorf an der Grenze zu Niedersachsen, daneben ein Bach, rundherum Äcker.