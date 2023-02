Mia Slettås, 23, arbeitet im Kohlebergwerk bei Longyearbyen. Die Norwegerin ist die einzige Frau in ihrem Team:

"Hier findest du schnell Kontakt. Keiner beurteilt dich danach, ob du Frau oder Mann bist oder was du beruflich machst. Die Leute hier sind sehr positiv. In Longyearbyen ist immer viel los – Theater, Kino, Musik, Bars. Aber am liebsten fahre ich Schneemobil."

