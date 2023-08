von Kerstin Herrnkind Ab Mittwoch steht der 82-jährige Giuseppe Del B. wegen Mordes vor dem Landgericht Osnabrück. Er soll dem Nachbarjungen Sinan F. Ende Februar regelrecht aufgelauert haben, um ihn zu erschießen. Mit einer legalen Waffe. Er war psychisch auffällig, für die Waffenbehörde galt er als unbekannt verzogen.

Der erste Schuss trifft den 16-jährigen Sinan F. in die Wade. "Hilf mir doch, Mama", schreit der Junge. Draußen vor dem Haus sieht die Mutter Sanella F. ihren Nachbarn Giuseppe Del B. Er hat eine Waffe in der Hand. "Schmeiß' dich auf die Seite", ruft sie ihrem Sohn zu.

"Der Nachbar saß da, sah Sinan an – und schoss ihm direkt in den Kopf." So hat Sanella F. es der "Bild am Sonntag" erzählt. Sinan wollte zur Schule, den Englisch-Test, für den er so viel gelernt hatte, auf keinen Fall verpassen. Er starb wenig später in der Klinik an seinen schweren Verletzungen.