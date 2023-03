Kaum Hürden zur scharfen Waffe – so leicht wird man in Deutschland Sportschütze

von Kerstin Herrnkind Der Täter beim Amoklauf in Hamburg war Sportschütze. Diese werden auf ihre "persönliche Eignung" und "Zuverlässigkeit" überprüft. Doch die Hürden auf dem Weg zur scharfen Waffe sind in Deutschland leicht zu nehmen.

"Der Weg zur eigenen Waffe ist nicht so dornenreich, wie es anfänglich scheinen mag", schreibt der Hanseatic-Gun-Club in Hamburg. Dort war Amokläufer Philipp F. Mitglied. "Das Waffengesetz (WaffG) dient dem Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung", schreibt das Bundesinnenministerium, auf dessen Seite man nachlesen kann, wie man in Deutschland legal an eine Waffe kommt. Wer eine Waffe besitzen und erwerben will, muss das 18. Lebensjahr vollendet haben.