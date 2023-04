Als die Serie "Luden" mit Starbesetzung und großer medialer Aufmerksamkeit Premiere feierte, waren viele alte Kiez-Haudegen verärgert: "unwahr, unauthentisch, unmännlich", schimpften sie. Nur Klaus Barkowsky (69) schien mit der sehr freien Verfilmung seines Lebens zufrieden zu sein. Der frühere Rotlicht-König und Chef der berüchtigten "Nutella"-Bande posierte strahlend auf dem roten Teppich. Er hatte schließlich immer verstanden, dass es vornehmlich um eines ging: gut auszusehen. Nur wenige Wochen später endet nun dieses Leben plötzlich.

Daniel Schmidt, Besitzer des legendären Elbschlosskellers und Autor zweier Kiez-Romane, erinnert an seinen wohl legendärsten Stammgast.

Sein Verhältnis zu mir war in den vergangenen Jahren beinahe väterlich geworden. Oft hat er mir gesagt, wie stolz er sei, dass ich meinen Weg gefunden hatte, den Elbschlosskeller zu meinem eigenen Ort zu machen. Das hat viel Blut, Schweiß und Liebe gekostet – Klaus hat mir beigebracht, dass es nur so klappt. Das war sein wohl wichtigster Rat an mich: Dass die Leute nicht in eine Kneipe kommen, sondern zu einem persönlich. Ein Weg, den auch er selbst eingeschlagen hatte, und der seine Karriere als Lude und später Künstler zu etwas besonderem machte. Egal was du tust, du musst dabei eine Persönlichkeit sein. Gerade auf St. Pauli , wo man es am wenigsten erwarten würde, suchen die Menschen seit jeher nach Verbindlichkeit.