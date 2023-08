Einwandererfamilien wie die von Hacer Yilmazer leben seit Jahrzehnten in Deutschland ohne deutschen Pass. Denn um den zu bekommen, müssten sie die Staatsbürgerschaft ihres Heimatlandes abgeben. Das soll sich nun ändern

von Moritz Fehrle Sie kamen als Gäste, viele blieben fürs Leben – ehemalige Gast- und Vertragsarbeiter könnten nun dank einer Gesetzesreform schnell eingebürgert werden. Wollen sie das überhaupt? Hier erzählen fünf von ihnen, wie sie Deutschland erleben.

In den Fünfziger- bis Achtzigerjahren schlossen BRD und DDR Anwerbeabkommen mit verschiedenen Ländern, um Arbeitskräfte aus dem Ausland zu gewinnen. Die Menschen, die in diesen Jahren kamen, wurden im Westen "Gastarbeiter" genannt, im Osten hießen sie "Vertragsarbeiter". Namen, die zeigen: Die Menschen waren zum Arbeiten gekommen und sollten nach Ende ihres Arbeitsvertrags in ihre Heimatländer zurückkehren. Es sollte anders kommen.