von Kerstin Herrnkind Der Plagiatsjäger Stefan Weber wirft Bestsellerautorin Stefanie Stahl vor, in ihrem neuesten Buch "Wer wir sind" abgekupfert zu haben. Der Verlag stellt sich hinter seine Autorin, will die kritisierten Stellen in der nächsten Auflage besser kennzeichnen.

Der Plagiatsjäger Stefan Weber und die Hamburger Ärztin und Psychoanalytikerin Diana Pflichthofer werfen der Psychologin und Bestsellerautorin Stefanie Stahl vor, in ihrem neuen Buch "Wer wir sind" abgeschrieben und Ideen geklaut zu haben. Unter anderem hat sie laut Webers Gutachten Zitate des 2005 verstorbenen Psychologen Klaus Grawe übernommen, ohne diese zu kennzeichnen. Stahl gehört zu den bekanntesten Psychologinnen Deutschlands. Allein ihr Buch "Das Kind in Dir muss Heimat finden" wurde nach Verlagsangaben 2,5 Millionen Mal verkauft und in 30 Sprachen übersetzt.

Keine Plagiate in stern-Kolumnen

Stahl ist für den stern als Kolumnistin tätig. Bei einer Stichprobe der letzten Kolumnen durch eine Plagiatssoftware wurden keine Plagiate angezeigt.

Der Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber hat sich als Plagiatsjäger einen Namen über Österreichs Grenzen hinaus gemacht. Er erwischte Annalena Baerbock (Grüne), die sich in ihrem Buch "Jetzt" großzügig bei anderen Autoren bedient hatte. Die Plagiate waren so zahlreich, dass das Buch vom Markt genommen wurde. Außenministerin wurde Baerbock trotzdem. Auch in den Bestsellern der CDU-Politikerin Diana Kinnert entdeckte Weber zahlreiche Plagiate. Kinnerts Verlag Hoffmann und Campe stoppte den Verkauf ihres letzten Buches "Die neue Einsamkeit". Im Fall eines Münchner Rechtsmediziners fiel Weber allerdings offenbar auf einen Betrüger herein. Der Mann fakte einen Sammelband, von dem der Mediziner angeblich abgeschrieben hatte. Weber prüfte das angebliche Original unzureichend, räumte den Fehler ein und entschuldigte sich öffentlich. Er war für eine Intrige missbraucht worden.

34 Stellen auf 384 Seiten

Weber und Pflichthofer werfen Stefanie Stahl nun vor, an 34 Stellen ihres neuen Buches, das 384 Seiten dick ist, plagiiert zu haben. Die Plagiate setzen sich zusammen aus Stellen, die tatsächlich unter anderem von Klaus Grawe wörtlich übernommen worden sind, andere Passagen hat Stahl umformuliert. Bei wissenschaftlichen Arbeiten müssen auch solche Paraphrasen kenntlich gemacht werden. Wenn der Verweis fehlt, gilt das an der Uni als Täuschungsversuch. In wissenschaftlichen Arbeiten – sei es in Haus-, Bachelor-, Master- oder Doktorarbeiten – muss jede Formulierung, jede Idee, die nicht die eigene ist, gekennzeichnet werden.

Populärwissenschaftliche Bücher sind allerdings keine wissenschaftlichen Arbeiten. Sie verzichten auf Fußnoten – der Lesbarkeit wegen. Trotzdem müssen Zitate korrekt gekennzeichnet werden. Stefanie Stahl hat ihr Buch ihrem Vorbild Klaus Grawe gewidmet, das entbindet sie nicht von der Pflicht, ihn korrekt zu zitieren und seine Ideen auch als solche zu kennzeichnen. Der Verlag will das Gutachten nun zum Anlass nehmen, um Quellen in der nächsten Auflage noch deutlicher zu machen.

Weber handelt im Auftrag einer Konkurrentin

Bei dem Gutachten, das Weber erstellt hat, handelt es sich um eine Auftragsarbeit. Pflichthofer, die selbst als Therapeutin in Hamburg tätig ist, zahlt Weber ein Honorar für das Gutachten. Über die Höhe schweigt er. Pflichthofer ist auch Buchautorin, im Gegensatz zu Stahl eine völlig unbekannte. Ist hier eine Konkurrentin neidisch auf den Erfolg von Kollegin Stefanie Stahl? Pflichthofer verneint das. Stahl habe nicht nur abgeschrieben, ihre Theorien seien darüber hinaus unwissenschaftlich und biologistisch. Die Leute kämen deshalb mit falschen Vorstellungen in ihre Praxis. Sie und ihre Kollegen und Kolleginnen müssten das, was Stefanie Stahl verbreite, ausbaden, sagt sie zum stern. "Ich habe mir vorgenommen, das Wissenschaftliche, das Wertvolle an unserer Profession zu verteidigen", schreibt sie in ihrem Blog.

Weber prüfte auch das Buch "Das Kind in Dir muss Heimat finden". Er fand darin, wie er dem stern schreibt, "keine Dubletten".