von Katharina Hoch und Laura Csapó Deutschlands bekannteste Psychologin Stefanie Stahl war im stern -Podcast "Die Boss – Macht ist weiblich" zu Gast. Im Gespräch äußert sie sich kritisch zum Thema Krippenbetreuung. Zu frühe außerfamiliäre Betreuung würde der Entwicklung von Kindern schaden. Was sagen andere Experten dazu?

Stefanie Stahl ist Deutschlands bekannteste Psychologin, ihr Buch "Das Kind in dir muss Heimat finden" ein Dauer-Bestseller. Kaum ein psychologisches Konzept hat in den letzten Jahren so viel Anklang gefunden wie das vom "inneren Kind". Am Mittwoch war Stefanie Stahl im stern-Podcast "Die Boss – Macht ist weiblich" zu Gast.

Im Gespräch mit Gastgeberin Simone Menne ging es neben anderen Themen auch um die Psyche von Kleinkindern. Genauer gesagt um die Frage, welche Folge eine frühe Betreuung in der Kita hat. Die Psychologin hat dazu eine klare Meinung: "Für die Gehirnentwicklung eines Kindes ist es nicht gut, wenn es mit unter zwei Jahren in die Kita gegeben wird."

Die Aussage trifft einen Nerv in einer hochemotionalen Debatte. Laut Statistischem Bundesamt besuchen deutschlandweit 36,4 Prozent der Kinder unter drei Jahren eine Kindertagesbetreuung. Gäbe es mehr Plätze, wären die Zahlen noch höher. Während sich demnach viele Eltern entscheiden, ihr Kind nach der Elternzeit außerfamiliär betreuen zu lassen, weil sie wieder arbeiten wollen oder müssen, sind sich andere sicher: Unter drei Jahren kommt mein Kind auf keinen Fall in die Kita. Nur: Was ist denn nun die richtige Entscheidung?