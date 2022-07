Seit 25 Jahren sind sie zusammen. Seit er an Parkinson erkrankt ist, ist der Tod in ihr Leben gekommen. Sie wollen beide sterben und warten auf den Tag, an dem es an der Tür klingelt. Ein Mann wird ihnen zwei Medikamente bringen und bei ihnen bleiben – bis zum Schluss. Der stern begleitete das Ehepaar Rohde auf ihrem Weg in den selbstbestimmten Tod.