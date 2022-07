von Daniel Wüstenberg Selbstbestimmt sterben – wie geht das? Und wollen wir das überhaupt? Oder wollen wir das ewige Leben? Lukas Sam Schreiber ist am Ende seiner Suche nach dem guten Tod für seine Mutter. Hat er ihn gefunden? Die siebte und letzte Folge des stern-Podcasts "Die Suche nach dem guten Tod".

Für immer jung? Für immer leben? Ist das eine unerreichbare Utopie, Science Fiction? Nein, meint Felix Werth. Er glaubt nicht an das Ende seines Lebens, sondern an die Möglichkeit, dass es niemals enden wird, dank moderner Wissenschaft. Er hat 2015 die Partei für Gesundheitsforschung gegründet, die sich für eine schnellere Entwicklung wirksamer Medikamente gegen Alterskrankheiten – von Alzheimer bis Herzinfarkt – einsetzt. Im Podcast sagt er Host Lukas Sam Schreiber: "Ich habe die Hoffnung, dass man das Altern aufhalten kann." Und dass jede und jeder irgendwann selbst entscheiden kann, wann es genug ist – oder durch einen Unfall stirbt. Seinen eigenen Tod blendet Werth aus.

Das ewige Leben predigt auch die evangelische Kirche, nicht zuletzt im Vaterunser. Doch was, wenn man sterben will? Frank Meister, Landesbischof von Hannover, spricht sich als einer von ganz wenigen kirchlichen Würdenträgern dafür aus, Sterbehilfe auch in kirchlichen Einrichtungen anzubieten. "Es gibt Menschen, die sterben wollen, die sagen: 'Herr, lass mich gehen!'" Dies sollte ihnen nicht verwehrt werden. Und doch sagt Meister: "Der Mensch hat eine Sehnsucht, zu leben."

Was kann Lukas Sam Schreiber seiner an Alzheimer erkrankten Mutter Claudia nun, am Ende seiner Suche, erzählen? Gibt es ihn, den guten Tod?

Folge 7 des Podcasts "Die Suche nach dem guten Tod"

Über den Podcast: "Die Suche nach dem guten Tod" ist eine siebenteilige Doku über die Rolle des Todes in unserem Leben und der Frage, wie wir sterben wollen. Lukas Sam Schreiber sucht nach Antworten für seine an Demenz erkrankte Mutter und findet sie in Gesprächen mit Menschen, die dem Tod am nächsten sind.

