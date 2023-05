von Fabian Huber stern-Autor Fabian Huber pachtet die linke Spur für sich und verscheucht alle, die dort vor sich hin opeln. Verkehrssicherheitsstatistiken? CO2-Ziele? Schon mal gelesen, ja. Über das Gefühl, zu wissen, was das Richtige wäre und dennoch das Falsche zu tun.

Neulich hatte ich einen Rückfall. Es war ein Termin in Freiburg. Ich brach auf aus der bayerischen Heimat, per Zug natürlich, kam an mit 105-Minuten-Verspätung und entsprechender Launenverstimmung. Ich hatte, vorausschauenderweise, für die Rückfahrt am nächsten Tag einen Mietwagen gebucht. Die Bahn konnte da ohnehin nicht mehr zu spät kommen. Sie fuhr nämlich gar nicht mehr. Sie streikte.