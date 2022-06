Die einen fühlten sich wie gelähmt, die anderen fanden zu ungeahnter Stärke. In einer Jugendstudie mit dem Rheingold-Institut fragte der stern junge Leute, wie die Pandemie sie verändert hat. Und was das für ihr Leben bedeutet. Aufgezeichnet von Jana Luck

"Ich mache mir große Sorgen, wenn ich auf die Zukunft blicke"

Emma, 15, Hoyerswerda

"Unsere Patchworkfamilie ist durch die Corona-Pandemie näher zusammengerückt. Seit ich sieben Jahre alt bin, wohnen wir zusammen: mein Vater, seine neue Frau und meine drei Stiefgeschwister. Am Anfang der Pandemie fühlte sich unser Zusammenleben komisch an. Es war manchmal nervig, zu sechst in einer Wohnung. Vor allem wenn jemand Corona hatte. Erst war meine Mutter positiv, dann ich, dann meine Schwester. Wir waren drei Wochen lang in Quarantäne. Danach haben wir uns abgeschottet. Wir hatten großen Respekt vor dem Virus. Unwichtige Treffen haben wir abgesagt oder verschoben. Wir hatten Angst, uns noch mal anzustecken. Als Familie war diese Zeit trotzdem gut.