Vasil Agvinishvili hat den Aufstand der Trucker gestartet. Seit Mitte März steht sein Lkw auf einem Rasthof in Hessen.

Streikende LKW-Fahrer in Hessen

von Fabian Huber Vasil Agvinishvili war der Erste, der seinen Lkw mitten in Hessen einfach stehen ließ. Und er wird der Letzte sein, der weiterfährt. Gut 60 Fahrer aus dem Osten kämpfen seit einem Monat um die Auszahlung ihrer Lohnrückstände. Zieht nun eine gesamte Branche endlich die Notbremse?

Manchmal wollen auch Männer von der Straße Händchenhalten. Tornike Lukhumaidze hat schließlich sonst niemanden zum Reden, wenn er durch den Kontinent tourt, truckerseelenallein, die Familie in Georgien genauso weit weg wie die Gesetze der EU, ein Arbeitssklave mitten in Europa. Der drahtige 22-Jährige beginnt gerade von den 3.800 Euro zu erzählen, die ihm seine Spedition noch schulde, ein Nebenmann und Kollege hält ihn dabei zärtlich am Arm, da wird aus dem Getümmel plötzlich ein Handy gereicht: "Hallo?", fragt er. Die Buchhalterin des Chefs. Kommt nun endlich das Geld?