Sie will das Gendern aus der öffentlichen Sprache verbannen: "Ein Wort mit Genderstern ist für mich ein gespaltenes Wort

von Maximilian Sepp Sabine Mertens leitet beim Verein Deutsche Sprache die Gruppe Gendersprache und rief bereits eine Petition gegen das Gendern in der öffentlichen Kommunikation ins Leben. Unser Autor versteht die Aufregung nicht. Ein halb gegendertes Streitgespräch zwischen einem Babyboomer und einem Vertreter der Generation Z.

Frau Mertens, wann sind Sie zum ersten Mal mit gendersensibler Sprache in Berührung gekommen?

Das war während meines Studiums in Berlin, in den 1970er-Jahren. Zur Zeit der zweiten Welle der Frauenbewegung.

Da waren Sie dabei?

Ja, sicher, da konnte man ja schwer nicht dabei sein.

Waren Sie Feministin?

Nein, ich war nie Feministin.

Feminist?

Nein (lacht). Ich bin Kunsttherapeut. Das ist für mich nicht gekoppelt an mein Geschlecht, sondern es ist einfach mein Beruf. Und ich bin ein Wirtschaftswunderkind, ich dachte immer schon, dass ich alles werden kann, was ich will.