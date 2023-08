von Jens Mühling Vergammeltes Essen, kollabierende Teilnehmer, verstopfte Klos: Beim Welttreffen der Pfadfinder im südkoreanischen Saemangeum lief vieles schief. Am Dienstag wurde schließlich das gesamte Zeltlager aufgelöst wurde – offiziell wegen Taifun-Gefahr. Ein deutscher Betreuer schildert, wie es zu dem Chaos kam.

Als er ans Telefon geht, ist das ganze Lager bereits in Auflösung, mit Hunderten von Reisebussen werden die Teilnehmer abtransportiert in Richtung Seoul. Seinen richtigen Namen möchte der junge Mann lieber nicht öffentlich machen, er sagt, man solle ihn "Filz" nennen – so lautet sein Pfadfindername. Als Betreuer ist der 20-Jährige aus Süddeutschland zum "World Scout Jamboree" in Südkorea angereist – und hat dort miterlebt, wie das alle vier Jahre stattfindende Welttreffen der Pfadfinder im Chaos versank.