von Melissa Hertwig Unter der italienische Stadt Pozzuoli brodelt ein Supervulkan. Bricht er aus, hätte das verheerende Folgen. Viele der 80.000 Einwohner der Stadt haben Angst – und bleiben dennoch.

Frischer Fisch und faule Eier. Das ist der Geruch, der mich neun Jahre nach meinem letzten Besuch an dem kleinen Hafen in Pozzuoli willkommen heißt. Es ist eine beschauliche Küstenstadt, knapp 15 Kilometer von Neapel entfernt. Die Sonne brüht die Pfützen vom Vortag auf, an diesem Montagmorgen im Oktober. Ein alter Mann mit Einkaufstüte tippelt an die Kaimauer und ruft drei ergrauten Fischern fröhliche Grüße zu. Sein schwerer neapolitanische Dialekt schwappt bis zu mir an die andere Seite des Hafens hinüber.