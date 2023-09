Surfen lernen mit Ende 30: "Die Eisbachwelle war meine Therapie"

Erst mit 39 Jahren hat Annette Wilk angefangen, an der Münchner Eisbachwelle zu surfen. "Manchmal muss man einfach ins kalte Wasser springen", sagt sie.

von Laura Csapó Am Eisbach in München surfen immer mehr Frauen. Eine von ihnen ist Annette Wilk. Erst mit 39 Jahren hat sie angefangen zu surfen. Dem stern erzählt sie, warum sich der Sprung ins kalte Wasser immer lohnt.

Die Eisbachwelle in München ist schon lange kein Geheimtipp mehr. In den vergangenen Jahren ist die Surfcommunity stark gewachsen. Mehr als 3000 Menschen surfen nach Schätzungen regelmäßig in München. Und immer mehr von ihnen sind Frauen.