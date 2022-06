von Stephan Maus Die Republik wartet darauf, dass wilde Horden von Punks Sylt zerlegen. Dabei herrscht auf der Insel schon lange das reine Chaos – und seine Urheber haben keine bunten Haare.

"Sylt entern!", "Syltokalypse!" – wochenlang tobten Aufrufe wie diese durchs Internet. Mit dem 9-Euro-Ticket auf die beliebteste Insel der Deutschen, um ein Zeichen zu setzen gegen Raubtierkapitalismus. Da war mein revolutionäres Feuer sofort entflammt. Chaostage! Wie in den 90er-Jahren, als Punks versuchten, dem deutschen Gartenzwerg einen Iro zu verpassen.

Am ersten Gültigkeitstag des Billigtickets stehe ich am Bahnhof in Westerland, bereit zur Chaosforschung. Doch Chaos will nicht kommen. Keine Punks, keine Antifa, nix. Nirgendwo Irokesen. Nur Tchibo-Jacken. Und um 10.35 Uhr dann vier Jungs aus Hamburg mit 9-Euro-Ticket, die nach der Ankunft ein Taxi in die "Sansibar" nehmen, um es richtig krachen zu lassen. Sieht nicht nach Umsturz aus.