Am 25. Juni ist Tag der Autobahnkirchen. Das Gotteshaus an der A3 in Medenbach besuchen jährlich etwa 18.000 Menschen.

von Laura Hindelang Zum bundesweiten Tag der Autobahnkirchen wollte unsere Autorin wissen: Wer macht Rast in den besonderen Gotteshäusern? An der Raststätte Medenbach-West fand sie neugierige Urlauber, viel Stille und bewegende Worte.

Die Pfarrerin hatte mich gewarnt. Ich hätte wirklich Taschentücher mitnehmen sollen. Bei den Worten, die ich im Anliegenbuch lese, steigen mir Tränen in die Augen. Insbesondere der Eintrag eines Mannes geht mir nahe: "Ich komme nicht über den Tod meiner Frau hinweg. Gibt ihr deinen Segen, ich vermisse sie so sehr. Oft haben wir diesen Rast in den letzten Jahrzehnten angefahren. Heute bin ich das erste Mal allein hier. Es tut so weh. Warum?"