Videos auf Instagram und TikTok, in denen sie über Sexismus aufklärt, haben Tara-Louise Wittwer bekannt gemacht. "Was Tara sagt" heißt ihr Kanal, "Tara sagt was" der neue Podcast. Muss sein, findet die Vielbeschäftigte. Der Kampf gegen hassende Männer und Misogynie gehe weiter.