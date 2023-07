Auflass heißt es, wenn die Vögel zu ihren Wettflügen starten. Wie hier in Borken. Die Tauben sind auf dem Weg nach Berlin

von Michael Streck Der Ruhrpott, das waren Stahl, Kohle, Fußball und: Brieftauben. Früher zumindest. Der Fotograf Maximilian Mann hat die letzten Züchter wie auf einer melancholischen Zeitreise begleitet.

Ein milder Sommertag in Dortmund-Großholthausen. Das Ruhrgebiet hier ländlich und grün und ruhig. Frisch gemähter Rasen und darauf ein altes Steinhaus von 1840. Am Ende des Gartens ein lang gezogener Schuppen, darin gurrt es. Davor Klaus Giesbert, pensionierter Augenarzt und passionierter Taubenhalter und mindestens ebenso passionierter Erzähler. Oder in seinen Worten: "Ich bin der Prolet unter den Akademikern und der Akademiker unter den Proleten."