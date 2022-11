von Lukas Hildebrand Am 21. November ging in Deutschland das Zeitalter der Telefonzellen zu Ende. Unser Autor hat mit dem letzten Münzgeld seine Oma auf dem Handy angerufen. Sie war dabei, als die Geschichte des Sprechfunks begann.

Hunderte Male lief ich morgens an ihr vorbei, ohne sie anzusehen. War sie mir so egal? Es ist der 20. November. Die Nacht von Sonntag auf Montag und ich stehe bei minus vier Grad vor einer Telefonzelle in Hamburg und starre durch den Film aus Nieselregen auf meinen Brillengläsern die Telefonzelle an. Normalerweise wäre ich im Warmen, zuhause auf der Couch, wahrscheinlich an meinem Handy. An eben dem Gerät, dessen flächendeckende Einführung 1992 einmal das Ende der Ära der Telefonzellen eingeläutet hatte. Dieses Ende ist heute Nacht erreicht.