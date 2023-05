von Claudia Minner Nach ihrem Burnout hat sich Franzis Waber, 57, aus Hamburg auf die Suche nach einem Therapieplatz gemacht – und hatte dabei oft Gefühl, als laufe sie mit gebrochenem Fuß einen Marathon.

Monatelang hatte ich die Symptome meines Burnouts ignoriert: die Schlafstörungen, Kopfschmerzen und Panikattacken. "Das geht schon wieder weg", dachte ich. Aber es wurde schlimmer. Im Oktober 2021 bin ich weinend zusammengebrochen und konnte nicht wieder aufstehen.

Mein Mann bestand darauf, dass ich zum Hausarzt gehe. Der überwies mich direkt in die Psychiatrische Ambulanz. Das war meine Rettung. Die Therapeuten dort organisierten mir einen Platz in einer Tagesklinik, wo ich von Januar bis März 2022 war. Aber das reicht ja nicht. Schon in der Klinik riet man mir, mich möglichst bald um eine Abschlusstherapie zu kümmern.