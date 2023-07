Mini-Urwald in der Stadt: Was hinter der Idee der "Tiny Forests" steckt

von Helene Heins Sie pflanzen Wälder, wo sonst Ödnis herrscht: Kleine Wälder, "Tiny Forests", sollen zu grünen Lungen in den Städten werden. Spielerei oder ein Beitrag gegen den Klimawandel?

Die Bäumchen, erst 20 bis 30 Zentimeter hoch, sprießen aus dem Boden auf dem Gelände der Kita "Oderknirpse" in Frankfurt (Oder). Dicht stehen sie aneinander, bis zu drei Stück auf einem Quadratmeter. Der Boden ist übersät mit Hackschnitzeln, ein kleiner Zaun umrahmt den Abschnitt. Ein "Tiny Forest" wächst hier.

So wie hier in der Kita werden solche Mini­wälder gerade mitten in Städten auf freien Flächen gepflanzt.