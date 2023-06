Der erste Geburtstag der Tochter liegt wenige Tage zurück, als Jasmins Mann Markus bei einem Autounfall stirbt. Plötzlich ist sie verwitwet und alleinerziehend. Hier erzählt sie, wie sie wieder zurück ins Leben fand. Aufgezeichnet von Katharina Hoch

Die Uhr blieb um 6:40 stehen. Wie in einem schlechten Film. Aber es war kein Film. Es war die Wirklichkeit. An diesem Samstag um 20 vor sieben änderte sich mein Leben. Schlagartig und brutal. Markus, meine große Liebe und Vater unserer Tochter Emma, raste mit 120 Stundenkilometern gegen einen Baum. Kurz darauf starb er im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Wir waren so jung. Ich 26, er 27. Seit einem Jahr verheiratet und Eltern einer kleinen Tochter. Haus auf dem Land, Garten, Hund. Was will man mehr? Alles schien perfekt. Und ich wollte, dass es genau so bleibt. Aber das Leben hatte andere Pläne.