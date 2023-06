von Sebastian Moll Sie kam aus großer Armut, ihr sportliches Talent brachte sie ganz nach oben. Doch als Tori Bowie kurz vor der Geburt ihres Kindes Hilfe gebraucht hätte, war niemand da.

Wenn Kimberly Holland an den Tod ihrer Freundin Tori Bowie denkt, dann klemmt sich ihr ein Kloß in den Hals und die Tränen steigen in ihre Augen. "Ich mag es mir kaum ausmalen, wie das gewesen sein muss. Sie war so einsam", sagt sie.

Noch wenige Tage vor jenem verhängnisvollen Tag im April dieses Jahres hat Holland, lange Zeit Managerin der Leichtathletik-Olympiasiegerin, ausführlich mit Bowie telefoniert. Bowie war im achten Monat schwanger und freute sich auf die Geburt ihres ersten Babys und ihre Zukunft als Mutter. "Sie war bereit für dieses neue Kapitel in ihrem Leben." Doch dann nahmen die Dinge eine furchtbare Wendung.