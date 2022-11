Sogenannte Geisterfahrräder erinnern in Berlin an Radfahrer, die im Straßenverkehr ihr Leben verloren haben

Radunfall in Berlin

von Kerstin Herrnkind In Berlin ist eine 44-Jährige unter einen Betonmischer geraten und später im Krankenhaus gestorben. Im Schnitt stirbt jeden Tag ein Mensch, der mit dem Rad unterwegs ist. Jetzt muss sich endlich etwas ändern, meint Kerstin Herrnkind.

Über den Unfall in Berlin, bei dem eine 44-jährige Radfahrerin gestorben ist, ist noch zu wenig bekannt, um sich ein Urteil zu erlauben. Die Frau ist unter einen Betonmischer geraten. Vielleicht hat sie sich schon dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Ein Fahrzeug, das in der Lage gewesen wäre, den Betonmischer anzuheben, kam nicht durch. Daran sollen die Aktivisten der "Letzten Generation" schuld sein. Ob das so ist und ob die Frau hätte gerettet werden können, müssen jetzt Polizei und Justiz klären. Die Notärztin hat sich zu Wort gemeldet. Sie hat Medienberichten zufolge verneint, dass der Stau eine Rolle gespielt habe.