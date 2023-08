Die Rate der Totgeburten in Deutschland steigt. Was sind die Gründe dafür?

von Jana Luck In Deutschland steigt die Totgeburtenrate und liegt inzwischen über dem europäischen Durchschnitt. Zusammen mit einem Team hat Maxi Kniffka vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung nach Gründen für den Trend gesucht. Und zumindest in einer Sache Klarheit geschaffen: An der Corona-Impfung, wie von AfD-Politikern behauptet, liegt es eher nicht.

Die Totgeburtenrate in Deutschland steigt und liegt über dem europäischen Durchschnitt. Impfgegner und AfD-Politiker machen Corona-Impfungen verantwortlich. Maxi Kniffka vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung hat sich in die Datensätze gekniet und mit einem Team mögliche Gründe überprüft – wie etwa das Alter der Frauen oder ihre Staatsbürgerschaft. Die Wissenschaftlerin kommt zu dem Schluss: An der Corona-Impfung liegt die hohe Rate sehr wahrscheinlich nicht. Auch das im Schnitt gestiegene Alter von Müttern in Deutschland ist nicht der Grund. Im Gegenteil: Dies führe sogar dazu, dass es weniger Totgeburten gebe. Woran die höhere Rate stattdessen liegen könnte, verrät die Forscherin im stern-Interview.