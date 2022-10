Jeder, der in einer toxischen Freundschaft gelandet ist, sollte sich laut der Psychologin auch fragen, was das über ihn selbst aussagt.

"In einer Krise bleiben nur die Herzensfreunde übrig": Woran man toxische Freundschaften erkennt

Viele fragen sich in der Pandemie, wer die wahren Freunde sind und von wem man sich lieber trennen sollte. Doch: Ist es überhaupt der richtige Weg, den Kontakt abzubrechen?

Die Corona-Krise nutzen viele dazu, Ordnung zu schaffen und auszumisten – und das offenbar nicht nur im Kleiderschrank. In den sozialen Netzwerken raten selbsternannte Life Coaches und Influencer mantraartig dazu "toxische Menschen aus dem Leben zu verbannen". Allein auf Instagram finden sich mehr als 441.000 Beiträge zu dem Hashtag "toxicpeople". Aber ein toxischer Mensch – was soll das überhaupt sein? Von toxischen Beziehungen ist immer mal wieder die Rede, aber wie geht man mit toxischen Menschen unabhängig von Liebesbeziehungen, etwa in Freundschaften, um? Bleibt die einzige Möglichkeit, den Kontakt abzubrechen?