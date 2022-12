von Nico Schnurr Drogen, Unfälle, Gewalt: Boris von Heesen hat errechnet, wie sehr Männer mit ihrem Verhalten der Gesellschaft und sich selbst schaden. Hier spricht er über die Kosten der toxischen Männlichkeit.

Herr von Heesen, was ist der Preis der Patriarchats?

Darauf gibt es zwei Antworten. Der Preis unseres Systems, das immer noch von Männern geprägt, beherrscht und repräsentiert wird, lässt sich im Kleinen an Millionen dramatischer Einzelschicksale ablesen. Und im Großen an volkswirtschaftlichen Schäden in Milliardenhöhe.

In Ihrem aktuellen Buch konzentrieren Sie sich auf die finanziellen Schäden.

Toxisches männliches Verhalten schadet allen, Mädchen und Frauen, Jungen und Männern. Wir müssen dringend über diese Einzelschicksale sprechen. Und damit das endlich passiert, habe ich die Sprache des Patriarchats und des Kapitalismus gewählt: Geld.