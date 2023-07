Trans Frau darf im Stammlokal nicht auf die Damentoilette: "Wo leben wir denn?!"

Völlig schockiert berichtet eine trans Frau aus Pforzheim über ein Erlebnis, das sie in einem baden-württembergischen Restaurant hatte: Dort durfte sie nicht die Damentoilette benutzen, obwohl sie rechtlich eine Frau ist.

Einmal im Monat trifft sich Marie-Louisa Q. aus Pforzheim mit anderen trans Frauen in einem Lokal, um über ihren Alltag, ihre Erlebnisse und Probleme zu sprechen. Die Frauen reden, essen und trinken miteinander. Bisher war das für niemanden je ein Problem. In der Regel kommt die Stammtisch-Gruppe in einem Restaurant im kleinen Ort Mühlacker zusammen, sollte es dort aber mal nicht klappen, weicht sie in ihr anderes Restaurant in Pforzheim aus.

Das wäre vermutlich auch so geblieben, hätte die 63-Jährige nicht ein unangenehmes Erlebnis dort gehabt. Als se die Toilette benutzen wollte, wurde sie daran gehindert. "Ich hatte knapp zwei Liter Wasser getrunken", erinnert sie sich in einem YouTube-Video an den Junitag, an dem es passierte. "Und wie es ja für mich üblich ist, in meinem Alltag, benutze ich die Damentoilette." Es gibt auch keinen Grund, warum sie das nicht tun sollte – "Ich bin eine Frau. Ich bin operiert, das wisst ihr. Ich bin vom Gesetz her Frau, ich fühle mich als Frau."

Trans Frauen bekommen Ärger mit dem Wirt

Angeblich hätten sich Gäste beschwert, woraufhin der Wirt reagierte. Marie-Luisa Q. geht aber eher von einem "systemischen Problem" aus und glaubt nicht, dass sich wirklich andere Frauen auf der Toilette von ihr oder ihren Begleiterinnen gestört fühlten. Das Erlebnis hinterließ bei der Pforzheimerin allerdings ein äußerst ungutes Gefühl. "Sagt mal, wo leben wir denn?", sagt sie fassungslos. "Das kann doch nicht wahr sein, das gibt's doch gar nicht!"

Nachdem sie in den sozialen Medien, etwa via TikTok und YouTube, auf ihr Erlebnis aufmerksam gemacht hatte, erreichten sie jede Menge Zuschriften und Kommentare. Viele Menschen wollten ihr Trost spenden und sie aufbauen, standen ihr bei und waren ebenfalls empört über das Verhalten des Restaurantpersonals. Andere beschimpften die trans Frau und bedrohten sie sogar. Für Marie-Luisa Q. anstrengende und emotional aufrüttelnde Tage und Wochen – doch inzwischen scheint sie das Erlebte verarbeitet zu haben. Klar ist jedoch: Ihren Stammtisch wird die Gruppe fortan anderswo abhalten.

Der Besitzer des Restaurants stellte gegenüber der "Bild" klar: "Wir sind nicht transfeindlich." Sein Vorgehen begründete er so: "Ich sehe die Damen-Toilette als Schutzort für Frauen. Da können keine geborenen Männer drauf." Q. sei "mit ihrer Statur noch als Mann zu erkennen".

