von Julia Hackober Über den Tod spricht man nicht gern im Berufsleben, wo alle funktionieren sollen. Trauercoach Cordelia Noe will das ändern. Ein Gespräch über die Fragen, die nach einem Verlust wichtig werden: Wann und wie können Trauernde in den Job zurückkehren? Und: Was können Kollegen für Trauernde tun?

Wer einen Verlust erlebt, tut sich oft schwer, ins berufliche Alltagseinerlei zurückzukehren. Die Aufgaben erscheinen vielleicht etwas sinnlos, eigentlich ist man noch völlig geschafft von allem, was hinter einem liegt – doch im Job soll man wieder genauso "performen" wie zuvor. Cordelia Noe, Kunst-Unternehmerin, aber auch studierte Psychologin und Soziologin, hat deshalb "The Grief Friends" gegründet: eine Agentur für kreative Trauerberatung, die Unternehmen dabei helfen will, eine vernünftige Trauerkultur zu etablieren. Was das genau bedeutet und wie der Wiedereinstieg ins Berufsleben für Trauernde leichter wird, erklärt sie im Interview.