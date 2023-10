Mahnwache vor der Fraenkelufer Synagoge in Berlin am 13. Oktober: Am Vorabend des Schabbats versammelten sich hunderte Menschen, um den in der Synagoge abgehaltenen Gebetsgottesdienst vor möglichen Angriffen zu schützen und ihre Solidarität zu zeigen

von Ingrid Eißele "Auch in Deutschland werden israelische Fahnen verbrannt", sagt die Psychologische Psychotherapeutin Barbara Traub. Wie leben Jüdinnen und Juden mit dem neu aufflackernden Gefühl von Angst und Bedrohung? Ein Gespräch über Judenhass im Alltag – und wie private Beziehungen den Krieg überstehen können.

Frau Professor Traub, in Berlin ließen jüdische Eltern vorige Woche ihre Kinder nicht zur Schule und in den Kindergarten, aus Angst vor Anfeindungen und Angriffen. Sie betreiben in Stuttgart eine jüdische Grundschule. Gibt es dort ähnliche Reaktionen?

Wir hatten, als Hamas für Freitag weltweit zu Pogromen aufrief, die Teilnahme am Unterricht freigestellt. Unsere Eltern haben abgewogen und sehr rational entschieden. Die Polizei in Stuttgart hat vorbildlich reagiert, das spüren auch die Familien.