von Katja Lewina Was in der Liebe alles schiefgehen kann, weiß Autorin Katja Lewina. Sie sammelt Trennungsgeschichten. Maximilian erzählt diese Woche von seiner eiskalten Hochzeit und einem nötigen Ende.

Samstagnachmittag, die Sonne scheint. Maximilian, der natürlich anders heißt, sitzt in einem Straßencafé, ich zu Hause am Schreibtisch; was uns verbindet, sind unsere Handys. Ich weiß nichts über ihn, nicht, wie er aussieht, wie alt er ist oder was er beruflich macht. Nicht einmal, wo er gerade seinen Kaffee trinkt. Nur, dass es nach vielen gemeinsamen Jahren eine überraschende Trennung gab – das hat mir ein gemeinsamer Bekannter erzählt.