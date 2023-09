von Katja Lewina Was in der Liebe alles schiefgehen kann, weiß Autorin Katja Lewina. Sie sammelt Trennungsgeschichten. Diese Woche erzählt Lina, wie ein 25 Jahre älterer Mann, mit dem sie eigentlich nur Sex wollte, eine Trennung nicht akzeptierte.

Die Lesung ist vorbei, auch die Signierschlange ist gleich durch. Meine rechte Hand krampft vom Unterschreiben; ich muss mich konzentrieren, die Namen nicht zu vermasseln. Jannick mit Y, Stephanie mit F, so heißen die Endgegner von müden Autorinnen. Aber die junge Frau, die mir jetzt gegenübersteht, will gar keine Signatur, obwohl sie einen kaum zu vermasselnden Namen trägt. Nennen wir sie: Lina. Ich schätze sie auf Mitte dreißig. "Ich habe noch eine Geschichte für dich", sagt sie. "Die wollte ich vorhin nicht erzählen." Vorhin, das war, als ich auf der Bühne nach Trennungsstorys gefragt habe. Ich bin schließlich nicht die Einzige, die, wie in meinem Buch "Ex" wenig glorreich nachzulesen, immer wieder mit Karacho gescheitert ist.