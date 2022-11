Ira Herl* war Karim Talat schon einmal begegnet, als er noch in Freiheit war. Sie sagt, sie liebe ihn "für die Sachen, die er richtig macht". Karim Talat* sitztin der JVA Siegburg in Haft

Er hat zwei Frauen erwürgt – trotzdem will sie ihn heiraten. Doch das Gefängnis will den Kontakt verhindern

von Anette Lache Eine Frau liebt einen Mann, der zwei Frauen erwürgt hat. Die JVA untersagt ihr, ihn zu besuchen. Sie gefährde seine Resozialisierung – und ihr eigenes Leben. Darf der Staat diese Beziehung verhindern?

Viele, sagt Ira Herl*, halten sie für naiv. Viele würden denken, sie habe eine rosarote Brille auf. Herl sagt: "Nein, habe ich nicht." Aber natürlich verstehe sie, dass sie eine Liebe fühle, die schwer zu erklären sei. Für einen Mann, der Menschen, die er liebte, tötete.

Berlin-Friedrichsfelde, am Morgen des 6. August 1998. Er legt seine Hände um ihren Hals und drückt zu. Er hat Kraft, und er ist wütend. Britt S.* kämpft um ihr Leben. Bis sie das Bewusstsein verliert. Mit ihr stirbt der Embryo in ihrem Bauch. Die 20-Jährige war in der achten Woche schwanger. Es war auch sein Kind. Er trägt die Leiche zu dem Klappbett in ihrer Wohnung und deckt sie mit einer Steppdecke zu.