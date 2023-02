von Jonas Breng Sieben Stunden verbrachte der Syrer Mohammad unter den Schuttlawinen von Antakya im Süden der Türkei. Seine Familie liegt noch immer unter den Trümmern. Nun hofft er seit fünf Tagen auf ein Zeichen von Gott.

Am fünften Tag der Katastrophe steht ein junger Mann mit zerschlissenen Händen an einer Straßenkreuzung in Antakya, um auf seinem Handy Gottes Wirken zu zeigen. Mohammad ist 18 Jahre alt und schaut auf seinen zerkratzten Bildschirm ein wackeliges Video an. Der Film zeigt ihn und seinen kleinen Bruder, wie sie in einem dunklen Loch ums Überleben kämpfen. Sie sind blutbeschmiert, ihre Gesichter voller Staub, nur die Lampe des Telefons leuchtet durch die Dunkelheit.