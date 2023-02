von Jonas Breng Ganze Städte sind verwüstet, Zehntausende Menschen starben. Und für die anderen, die das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien überstanden, hat der Kampf ums Überleben gerade erst begonnen.

Auf einer Mauer aus Stein, unter einem Baum, an dessen Ästen Zitronen baumeln, zwischen herumliegenden Kinderbüchern und Geröll in einem Innenhof nahe der syrischen Grenze sitzt ein verletzter Mann, der vom eigenen Wunder nichts wissen will. Seine Hände hat er ineinander gefaltet. Sein Oberkörper wippt hin und her.