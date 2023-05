von Fabian Huber Miriam sucht einen Mann, ausgerechnet auf dem digitalen Spielplatz für wütende Männer: Twitter. Mandy suchte dort niemanden, fand in den Kommentarspalten aber Frank, ihren Zukünftigen. Liebe im Hasskanal – wie soll das gehen?

Was, wenn die große Liebe nicht in der Supermarktkassenschlange wartet, wenn sie nicht unter denjenigen ist, die man in einem appgewordenen Datingkatalog mal nach rechts geswipet hat, wenn auch nicht Max von der Arbeit eine kennt, die eine kennt, die gerade "echt schwere Zeiten durchmacht" und "auf der Suche ist", DIE eine also? Was, wenn die große Liebe mit einem Seestern-Profilbild in die Kommentarspalte hineingekrochen kommt – auf Twitter? Wenn eine große Liebe also so beginnt:

27. Dezember 2019, 20:57 Uhr, @twittourette: au ja 😊