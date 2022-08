von Jens Mühling Rund 50 ukrainische Soldaten starben bei der Explosion in einem Kriegsgefangenenlager nahe Donezk. Moskau sagt: Die Ukraine ist schuld. Kiew sagt: Russland ist schuld. Die Angehörigen haben seitdem kaum etwas erfahren können über die Lage – und daran, so sagen sie, trägt auch das Internationale Rote Kreuz Schuld.

Ob ihr Bruder noch am Leben ist? Sandra Krotewytsch weiß es nicht. Zwei Monate ist es her, dass Bohdan in russische Kriegsgefangenschaft geriet, zusammen mit rund 2500 anderen ukrainischen Soldaten, die bis zum Ende der Schlacht von Mariupol im belagerten Asowstal-Werk ausgeharrt hatten. Etwa 50 von ihnen sollen am vergangenen Freitag ums Leben gekommen sein, als in ihrem Lager in der Nähe von Donezk eine Gefängnisbaracke durch Explosionen zerstört wurde. Bohdan Krotewytschs Name stand nicht auf der Liste der Todesopfer, die das russische Verteidigungsministerium nach dem Zwischenfall veröffentlichte. Aber wie viel Vertrauen soll seine Schwester zu einem Verteidigungsministerium haben, in dessen Obhut Kriegsgefangene getötet werden?