von Julian Schmelmer und Katharina Brenner-Meyer Fast eine Million Menschen sind seit Kriegsbeginn aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Viele von ihnen kamen privat unter. Der stern hat mit Familien gesprochen, die sie aufnahmen – über einen Alltag, der dem Krieg so fern und doch so nah ist.

Jan aus Köln:

Als Russland die Ukraine angriff, war ich wie jeder sehr schockiert. In den Wochen danach gingen mir immer wieder Bilder durch den Kopf, wie Menschen in Flüchtlingsunterkünften an der polnisch-ukrainischen Grenze frierten, während ich wohl behütet in meiner Kölner Wohnung saß. An einem kalten Tag im März schnappte ich kurzerhand mein Fahrrad und fuhr zum Empfangszentrum am Kölner Hauptbahnhof. Dort angekommen fragte ich eine Koordinatorin, ob ich eine Familie aufnehmen könnte. Sie verwies mich an Adana, ein 21-jähriges Mädchen aus Charkiw. Wir tauschten kurz einen Blick, sie nickte und gestikulierte ihren beiden jüngeren Brüdern und ihrer Mutter, dass sie mit mir kommen sollten.