In Deutschland gehen vielerorts Menschen auf die Straße, um sich mit der Ukraine zu solidarisieren und gegen den Angriff durch Russland zu demonstrieren. Wann und wo Demos geplant sind: der Überblick

An diesem Wochenende, aber auch in den kommenden Tagen, sind in ganz Deutschland Demonstrationen gegen den russischen Angriff auf die Ukraine angemeldet. Hier finden Sie eine Terminübersicht nach Bundesländern sortiert, wann und wo Menschen in Deutschland ihre Solidarität mit der Ukraine bekunden wollen.

Baden-Württemberg

Stuttgart , Rotebühlplatz, 26.2., 12 Uhr.

, Rotebühlplatz, 26.2., 12 Uhr. Karlsruhe , Schlossplatz, Großherzog-Karl-Friedrich-Denkmal, 26.2., 14 Uhr.

, Schlossplatz, Großherzog-Karl-Friedrich-Denkmal, 26.2., 14 Uhr. Konstanz, Münsterplatz, 26.2., 18 Uhr.

Bayern

München , Karlsplatz/Stachus, 26.2., 11 Uhr.

, Karlsplatz/Stachus, 26.2., 11 Uhr. Nürnberg , Kornmarkt, 26.2., 14 Uhr.

, Kornmarkt, 26.2., 14 Uhr. Erlangen , Besiktasplatz, 26.2., 11 Uhr.

, Besiktasplatz, 26.2., 11 Uhr. Ingolstadt, 26.2. 17 Uhr

Berlin

Brandenburger Tor , 26.2., 14 Uhr.

, 26.2., 14 Uhr. Friedensgebet in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche , 26.2., 18 Uhr.

, 26.2., 18 Uhr. Siegessäule, 27.2., 13 Uhr.

Brandenburg

Seelow, Oderbruch Panorama, 26.2., 15 Uhr.

Bremen

Bahnhofsvorplatz , 26.2., 18.30 Uhr.

, 26.2., 18.30 Uhr. Bremer Marktplatz , 27.2., 15 Uhr.

, 27.2., 15 Uhr. Synagoge der jüdischen Gemeinde Bremen, 17.2., 18 Uhr.

Hamburg

Alsterwiese Schwanenwik , 26.2., 12 Uhr.

, 26.2., 12 Uhr. Rathausmarkt, 26.2., 15 Uhr.

Hessen

Frankfurt , Goetheplatz, 26.2., 14 Uhr.

, Goetheplatz, 26.2., 14 Uhr. Marburg, Erwin-Piscator-Haus, 26.2., 17 Uhr.

Mecklenburg-Vorpommern

Rostock , August-Bebel-Straße, 26.2., 11 Uhr.

, August-Bebel-Straße, 26.2., 11 Uhr. Wismar, Marktplatz, 26.2., 13 Uhr.

Niedersachsen

Braunschweig , Platz der Deutschen EInheit, 28.2., 13 Uhr.

, Platz der Deutschen EInheit, 28.2., 13 Uhr. Göttingen , am Neuen Rathaus, 26.2., 18 Uhr.

, am Neuen Rathaus, 26.2., 18 Uhr. Hannover , Ernst-August-Platz, 26.2., 15 Uhr.

, Ernst-August-Platz, 26.2., 15 Uhr. Hildesheim, Auf der Lilie, 27.2., 17 Uhr.

Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf , Schadowplatz, 26.2., 14 Uhr.

, Schadowplatz, 26.2., 14 Uhr. Köln , Heumarkt, 26.2., 16 Uhr.

, Heumarkt, 26.2., 16 Uhr. Köln , Roncalliplatz, 27.2., 13 Uhr.

, Roncalliplatz, 27.2., 13 Uhr. Köln , Chlodwigplatz, 28.2., 10 Uhr.

, Chlodwigplatz, 28.2., 10 Uhr. Mönchengladbach, Rheydt Marktplatz, 26.2., 17 Uhr.

Rheinland-Pfalz

Saarland

Saarbrücken, Tbilisser Platz, 26.2., 11.55 Uhr.

Sachsen

Dresden, Neumarkt, 26.2., 16 Uhr.

Sachsen-Anhalt

Magdeburg , Alter Markt, 26.2., 15 Uhr.

, Alter Markt, 26.2., 15 Uhr. Magdeburg, Alter Markt, 27.2., 15 Uhr.

Schleswig-Holstein

Kiel , Rathausplatz, 26.2., 16 Uhr.

, Rathausplatz, 26.2., 16 Uhr. Flensburg , Hafenspitze, 27.2., 15 Uhr.

, Hafenspitze, 27.2., 15 Uhr. Lübeck, Lübecker Markt, 26.2., 16 Uhr.

Thüringen

Gera , Museumsplatz, 2.3., 16 Uhr.

, Museumsplatz, 2.3., 16 Uhr. Gera , KuK-Vorplatz, 4.3., 18 Uhr.

, KuK-Vorplatz, 4.3., 18 Uhr. Ilmenau, Marktplatz, 28.2, 19 Uhr.

Einen Überblick auch mit kleineren Städten finden Sie beim "Katapult"-Magazin.